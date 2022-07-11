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  4. GÜNCELLEME - Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

GÜNCELLEME - Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

11.07.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZELERİN GÖNDERİLMESİ VE TEKNENİN KARAYA ÇIKARILMASI EKLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesinin kayalıklara çarpması sonucu iş insanı ve eşi hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürat teknesi çekici yardımıyla karaya çıkarıldı.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisi açıklarında, iş insanı Ünal Pala'nın kullandığı öğrenilen sürat botu kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye, sağlık ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Ünal Pala (52) ve eşi Evrim Pala'nın (47) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada, denize savrulan 12 yaşındaki kızları Mina ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çiftin kızlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünal ve Evrim Pala'nın cenazeleri, olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Çiftin cenazesi, incelemelerin ardından defnedilmek üzere uçakla Ankara'ya gönderildi.

- Teknedeki hasar görüntülendi

Kazanın ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınan tekne, Torba Balıkçı Barınağı'na götürüldü.

Sürat teknesinin alt kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü.

GÜNCELLEME - Bodrum'da tekne kazasında iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi

- CENAZELERİN GÖNDERİLMESİ VE TEKNENİN KARAYA ÇIKARILMASI EKLENDİ

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

Bodrum'da iş insanı Ünal Pala ve eşinin hayatını kaybettiği sürat teknesi karaya çıkarıldı

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Muğla Bodrum kaza

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