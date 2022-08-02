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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

02.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necmi Z. (57) idaresindeki 11 BA 941 plakalı tır ile İbrahim Güner (77) yönetimindeki 16 AHV 478 plakalı otomobil, Yenişehir Çevre Yolu İznik Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Muzaffer Ünal (69) olay yerinde, Güner ile Samiye Ünal (66) ise Yenişehir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan tır şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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trafik kazası Bursa

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