GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Toplam 8 araç ve 30 personelle karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

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