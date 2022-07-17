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  4. GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

17.07.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Toplam 8 araç ve 30 personelle karadan ve helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

GÜNCELLEME - Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'da zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Bursa müdahale

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