YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

16.08.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yazlık evlerin bulunduğu Tavaklı köyündeki ormanlık alanda dün başlayıp söndürülen yangın gece saatlerinde yeniden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 ani müdahale ekibi ve Ezine ile Geyikli belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Ayrıca Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, bölgede yetkililerden bilgiler aldı.

GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde söndürülen orman yangını tekrar başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale

Bursa Namaz Vakitleri 16 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:07
Yatsı
21:36

Bursa Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Pazartesi

Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Harmoni Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Bursaspor 10 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi:

Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı

Kastamonu'da üç yaşındaki Buğlem'i kurtardıktan sonra sele kapılan Ertuğrul Sevik'in cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Bursa'da bir kişi eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Menemenspor, sezonun ilk maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Kayseri'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öğretmen öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.