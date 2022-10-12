YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. GÜNCELLEME - Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GÜNCELLEME - Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

12.10.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde akrabalar arasında biri kadın iki kişinin silahla yaralandığı kavga, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları A.K. ve K.K. ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine A.K. ve K.K, tabancayla ateş ederek Yaşar K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.

İki zanlının peşinden giden Yaşar K'nin oğlu B.K. ise olay yerinden yaklaşık 100 metre ilerideki Pınar Hanım Parkı girişinde karşılaştığı zanlıların annesi Perihan K'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan zanlılardan B.K'nin silahıyla ateş ettiği anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

GÜNCELLEME - Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ EKLENDİ

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çorum Sungurlu

Çorum Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:32
İkindi
15:40
Akşam
18:13
Yatsı
19:31
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.