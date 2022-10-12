GÜNCELLEME - Çorum'da akrabalar arasındaki silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yaşar K, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki Eski Belediye Pasajı'ndaki bir berberde Yaşar K, aralarında daha önce husumet bulunan akrabaları A.K. ve K.K. ile karşılaştı.

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