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GÜNCELLEME - Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

13.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor - Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin özellikle havadan yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." dedi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

GÜNCELLEME - Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Yangına 5 uçak, 9 helikopterle havadan 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda itfaiyeci ve orman işçisiyle karadan müdahale sürüyor - Datça Kaymakamı Mesut Çoban: - "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu"

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Datça'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

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Muğla Datça müdahale

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