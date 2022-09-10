GÜNCELLEME - Denizli'de orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda çıkan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına 5'i gece görüşlü 16 helikopter, 1 İHA, 9 uçak, 90 arazöz, 400 personelin yanı sıra çevre illerden gelen Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel, Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve vatandaşların desteğiyle müdahale ediliyor.

Yangın çıkan alanın, dün 14.48'de Muslugüme Mahallesi sınırları içinde çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen yangının etkili olduğu bölgeye yakın olduğu belirtildi.

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