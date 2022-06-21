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GÜNCELLEME - Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

21.06.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Gıda Toptancılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, beyaz eşya ve küçük ev aletleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin sitedeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çaba gösteren itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Bu arada, dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

Diyarbakır Gıda Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı

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