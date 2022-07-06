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GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

06.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce Valisi Cevdet Atay: - "Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu" CENAZESİNİN BULUNMASI, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi çalışmaların 9'uncu gününde kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Dere yatağı ve Melen Çayı boyunca arama yapan AFAD, JAK, İHH, itfaiye ekipleri, Jandarma Arama köpekleri, AFAD Drone ekibi Jandarma aram helikopteri ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Bayrak'a ulaşabilmek amacıyla bölgeyi taradı.

Bölgede UMKE ekipleri ve ambulans hazır bekletilirken, operatörün kepçeyle sele kapıldığı mevkideki suyun pompalarla tahliye işlemine devam edildi.

Arama çalışmalarını Melen Çayı ve çevresinde yoğunlaştıran yaklaşık 400 kişilik ekip, Yayakbaşı köyü mevkisinde suyun içinde bir cesede rastladı.

Yapılan incelemede cesedin Okan Bayrak'a ait olduğu tespit edildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Dere yatağında tarama çalışması yürüten ekipler, daha önce Bayrak'ın kullandığı iş makinesini ve ayakkabısını bulmuştu.

GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

- Düzce Valisi Cevdet Atay: - "Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu" CENAZESİNİN BULUNMASI, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

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