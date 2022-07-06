GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan kepçe operatörünün cenazesi bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay, AA muhabirine, Yayakbaşı köyünden gelen Melen Çayı'nda bir ceset olduğu yönündeki ihbarı değerlendirdiklerini belirterek, "Cesede ulaşıldı. Baba cesedin oğluna ait olduğunu söyledi. Şu anda babasının verdiği bilgi dahilinde operatöre ulaştık. Savcımız inceleyecek. Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu." ifadelerini kullandı.

Selin yaşandığı bölgede çalışma yaparken köprünün bir tarafının çökmesi sonucu kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın (34) bulunması için başlatılan ve havanın kararmasıyla dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

- Düzce Valisi Cevdet Atay: - "Melen Çayı'nda kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta cenaze bulundu" CENAZESİNİN BULUNMASI, VALİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

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