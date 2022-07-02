GÜNCELLEME - Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için yürütülen çalışmalara ara verildi

Helikopter, drone ve rafting botlarının da kullanıldığı çalışmada önceki gün Bayrak'ın kullandığı iş makinesi ve ayakkabısı bulunmuştu.

Selden etkilenen bölgede kepçenin suya kapılmasıyla kaybolan operatör Okan Bayrak'ın bulunması için AFAD koordinasyonunda çok sayıda arama kurtarma ekibi ve dalgıç polisler tarafından çalışma başlatılmıştı.

ÇALIŞMALARA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

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