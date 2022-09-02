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  4. GÜNCELLEME - Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

02.09.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çatalçam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bir süre sonra büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine il merkezi ve çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ile jandarma personeli sevk edildi.

Ekipler, yangına müdahale etti.

- "Zarar gören bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak"

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalede bulundukları belirtildi.

Rüzgarın artması nedeniyle alevlerin yayıldığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının söndürme çalışması kısa sürede başlatılmıştır. Ekiplerin yoğun çabası sonucu ormanlık alandaki yangının bir bölümü kontrol altına alınmıştır. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Vali Vekili Yunus Emre Temel ve Refahiye Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat bölgede incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldılar. Adana ve Malatya illerinden talep edilen 2 adet yangın söndürme helikopteri de bölgemize ulaşmış olup, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları devam etmektedir. Cansiperane şekilde çalışmalara katılan tüm ekiplerimize ve bölge insanımıza teşekkür ederiz. Zarar gören bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak."

GÜNCELLEME - Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Refahiye orman yangını

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