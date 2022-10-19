GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi öldü

Oğulcan Derya'nın cenazesi, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Ekinci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, EBYÜ Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve arkadaşlarınca uğurlandı.

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