GÜNCELLEME - Erzurum'da iş yerine pompalı tüfekle ateş açan zanlı yakalandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Aziziye 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldı.
Ateş sonucu iş yerinin camları kırıldı, şüpheli kaçtı.
Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI EKLENDİ
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