GÜNCELLEME - Eskişehir ve İstanbul'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli operasyonda fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarını işledikleri iddia edilen H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A, F.K. ve E.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K, Ş.G, Y.F, Y.G, K.A. ile F.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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