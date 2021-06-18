GÜNCELLEME - Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ün, Kırklareli'nde geçirdiği trafik kazasında yaralandı

"Sema Hanım'ın başında küçük bir yaraya dikiş atıldı, ayrıca kolundaki kırık dolayısıyla da İstanbul’a sevk edildi. Kendisiyle konuştuk. Hamdolsun, genel durumu iyi olmakla birlikte tabii kolundaki kırık dolayısıyla İstanbul'da tedavi altına alınması gerekiyor. Abdüssamed Bey'in de utrasonları çekildi, neticeleri bekliyoruz.

Abdüssamed Bey'e de geçmiş olsun diliyoruz. Her ikisi de partimizin kuruluşundan beri bize büyük katkılarda bulunan arkadaşlar. Kırklareli’nde de bu katkılarını devam ettirmek için bizle birlikteydiler. Kendilerini bütün gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum, geçmiş olsun diliyorum. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren çok güzel bir şekilde müdahale ettiler."

Ün, ilk müdahalesinin ardından İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

