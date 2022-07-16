GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.
Alaybeyli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, su tankı ve yer ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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