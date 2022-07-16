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GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

16.07.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alaybeyli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 10 arazöz, su tankı ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

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