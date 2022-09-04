GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.
İlçe sahilinden denize giren Suriye uyruklu Ali Mantar'ın (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.
Olay yerine gelen gencin ailesi de çalışmaları takip etti.
Ekiplerin çalışması sonucu Mantar'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.
Mantar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
KAYIP GENCİN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz