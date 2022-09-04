YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

04.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KAYIP GENCİN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

İlçe sahilinden denize giren Suriye uyruklu Ali Mantar'ın (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen gencin ailesi de çalışmaları takip etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Mantar'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Mantar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÜNCELLEME - Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

KAYIP GENCİN CESEDİNE ULAŞILMASI EKLENDİ

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hatay Payas ceset kayıp deniz

Hatay Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:40
İkindi
16:16
Akşam
19:07
Yatsı
20:24
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Kıskanılası saçların formülü ortaya çıktı

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Bu ürünler zehir saçıyor! Almadan önce mutlaka...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.