GÜNCELLEME - Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Antakya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde mısır silajı balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra Antakya ve İskenderun Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz sevk edildi.
Fabrikalara yakın alanda çıkan yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ