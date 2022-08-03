GÜNCELLEME - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki kadın öldü

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Gök müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi yaptıkları çalışmayla aracın altından çıkardı.

YARALI KADININ ÖLMESİ EKLENDİ

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