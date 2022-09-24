GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 'MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

GEMİNİN EMNİYETLE DEMİRLETİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

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