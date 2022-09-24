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  4. GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

24.09.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GEMİNİN EMNİYETLE DEMİRLETİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

​​​​​​​İSTANBUL (AA) - Mısır'dan Rusya'daki Kavkaz Limanı'na seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan "MY MERAY" isimli 181 metre boyundaki yük gemisi Ahırkapı'ya çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mısır'dan Kavkaz'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı güney yaklaşımında makine arızası yapan 'MY MERAY' isimli 181 metre boyundaki dökme yük gemisi için kılavuz kaptanımız ve Nazım Tur römorkörümüz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışmalarıyla yük gemisinin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Nazım Tur ve Kurtarma-12 römorkörlerinin refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirletildiği bildirildi.

GÜNCELLEME - İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

GEMİNİN EMNİYETLE DEMİRLETİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

Yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

İstanbul Boğazı'nın girişinde arızalanan yük gemisi Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi

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İstanbul Boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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