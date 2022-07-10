GÜNCELLEME - İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.

Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı.

Dere kenarındaki evleri ve işyerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ev ve işyerlerinde mahsur kalan çok sayıda vatandaşı kurtarmak için çalışma başlatıldı.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi’ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı.

Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.