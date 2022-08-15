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GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı

15.08.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yağışın etkili olduğu Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısı kısmen çöktü - İstinye sahilinde denizin yükselmesiyle yol sular altında kaldı - Bazı metro istasyonlarında su baskınları yaşandı DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde yağış hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintisi nedeniyle Eminönü'nden Sirkeci yönüne ulaşım zaman zaman aksadı.

Fatih'teki Piyer Loti Caddesi'nde kilit taşları kuvvetli yağışın etkisiyle söküldü. Yola dağılan taşlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi.

Fatih Yenikapı'da alt geçitte su birikintisi oluştu. 2 aracın mahsur kalması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol ulaşıma kapanırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Sarıyer'de İstinye sahilinde denizin yükselmesi sonucu yol tamamen suyla kaplandı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü.

Yağış, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de etkili oldu. Esenyurt'ta Beysan Sanayi Sitesi girişinde su birikmesi nedeniyle ilerlemekte vatandaşlar güçlük yaşadı. Haramidere Metrobüs Durağı üst geçidinde bir kişi merdivenden kayarak düştü.

- Yağışın etkisiyle Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü

Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısının bir bölümü yağış nedeniyle çöktü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ve belediye ekipleri, bölgedeki çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Maltepe'de Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde ise 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araçtakiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Şile yolunda ise dere taşması nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı. İBB ekipleri bölgede yolu temizle çalışmalarına başladı. Beykoz'da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı bölgelerde çöp konteynerlerinin sürüklendiği görüldü.

Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı.

- Metro istasyonu ve at geçitleri su bastı

Levent'te metro istasyonunda da su baskını meydana geldi, yolcular zor anlar yaşadı.

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 12.33 itibarıyla yoğunluk yüzde 49 olarak ölçüldü.

Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

GÜNCELLEME - İstanbul'da sağanak su baskınlarına yol açtı

- Yağışın etkili olduğu Beykoz'da bir alışveriş merkezinin çatısı kısmen çöktü - İstinye sahilinde denizin yükselmesiyle yol sular altında kaldı - Bazı metro istasyonlarında su baskınları yaşandı DETAYLAR EKLENDİ

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul su baskını sağanak yağış

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

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