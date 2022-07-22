GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.

İZMİR (AA) - İzmir 'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangın larına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DOĞANBEY MEVKİSİNDE YANGIN ÇIKTIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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