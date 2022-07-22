GÜNCELLEME - İzmir'de çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Beyler Mahallesi civarındaki ormanlık alanda, saat 11.20'de yangın çıktı.
İhbar üzerine 10 helikopter, 6 uçak, 1 tanker uçağı, 30 arazöz, 6 su tankeri, 7 dozer ve 25 teknik elemanla alevlere müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangına 3 dakika içinde müdahale etmeye başladığı bildirildi.
- Doğanbey mevkisinde de yangın çıktı
Beyler Mahallesi'ne kara yoluyla yaklaşık 25-30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanbey mevkisindeki ormanlık alanda da saat 13.20'de yangın çıktı. Ekipler bu yangına da kısa sürede müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin, yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
DOĞANBEY MEVKİSİNDE YANGIN ÇIKTIĞI BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
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