YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

GÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

22.08.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33) bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyon, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B. ve olaya karışan arkadaşları M.T. ile O.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde saklandıkları, cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B'nin polisin baskınından kaçmaya çalıştığı sırada makilik alanda yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, emniyet ekiplerinin makilik alana kaçan zanlının yerini tespit etmek için sabahın ilk ışıklarına kadar Sahil Güvenlik ekiplerinin gece görüşü bulunan termal kameraları ile alanda tarama yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cinayet

İzmir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazar

İmsak
04:56
Sabah
06:25
Öğle
13:19
İkindi
17:03
Akşam
20:04
Yatsı
21:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.