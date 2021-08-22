GÜNCELLEME - İzmir'de eğlence merkezinin önündeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence merkezi önünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alaçatı Mahallesi'nde bir eğlence merkezi önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alpay Kalyon (33) bıçakla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırılan Kalyon, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B. ve olaya karışan arkadaşları M.T. ile O.G'yi yakaladı.

Şüphelilerin Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde saklandıkları, cinayet zanlısı olduğu öne sürülen F.B'nin polisin baskınından kaçmaya çalıştığı sırada makilik alanda yakalandığı öğrenildi.

Öte yandan, emniyet ekiplerinin makilik alana kaçan zanlının yerini tespit etmek için sabahın ilk ışıklarına kadar Sahil Güvenlik ekiplerinin gece görüşü bulunan termal kameraları ile alanda tarama yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.