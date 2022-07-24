GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta baraj göletine devrilen otomobilde ölenlerin cenazesi defnedildi

Törene, Ördek ile Doğan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile vatandaşlar katıldı.

Ördek'in Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.

CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİ

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