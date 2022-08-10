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  4. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

10.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİĞER CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta intihar eden genç ve tabancayla öldürdüğü polis memuru babası, annesi, 2 kardeşi toprağa verildi.

Polis memuru Mehmet Özyürek'in cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından tören alanına getirildi.

Törende Özyürek'in özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Celal Yüzgeç tarafından dua edildi ve helallik alındı. Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere Önsen Mahallesi mezarlığına götürüldü.

Törene Özyürek'in yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki tören sonrası, diğer aile üyelerinin cenazeleri ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından Önsen Mahallesi'ndeki Veysel Karani Camisi'ne getirildi.

Burada İl Müftüsü Celal Yüzgeç'in kıldırdığı namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Protokol üyeleri aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Törene aile yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik katıldı.

Önsen Mahallesi'nde dün evlerinin çatısında maket bıçağıyla kendisine zarar vermeye çalışan B.Ö. (22), babası Mehmet Özyürek tarafından sakinleştirilmeye çalışılmış, çıkan arbedede babasının beylik tabancasını alan B.Ö, babası, annesi H.Ö. (45), ağabeyi H.F.Ö. (25) ve kardeşi T.Ö'yü öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri defnedildi

DİĞER CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta oğlu tarafından öldürülen polis memuru için tören düzenlendi

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