YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

02.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız'ın cesedine ormanlık alanda ulaşıldı.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden 30 Temmuz Cuma günü yürüyüş yapmak için ayrılan ve geri dönmeyen Gökkız'ın bulunması için Valilik talimatıyla başlatılan İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları ile çevre illerden de arama kurtarma birimlerince yürütülen çalışmalar sırasında Yeşilyurt Mahallesi Haymalı mevkisindeki ormanlık alanda bir ceset bulundu.

Ağaca asılı halde bulunan ve Gökkız'a ait olduğu tespit edilen ceset, ilk incelemesinin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Bu arada Gökkız'ın geçtiğimiz haftalarda kendisini büyüten üvey babasını kaybettiği, bu olaydan sonra da psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmenin cesedine ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan öğretmeni arama çalışmaları devam ediyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:30
Öğle
12:44
İkindi
16:32
Akşam
19:47
Yatsı
21:16

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Mavi Eczanesi
Dulkadiroglu
Tomar Eczanesi
Dulkadiroglu
Alper Eczanesi
Onikisubat
Arzu Eczanesi
Onikisubat
Aykutcan Eczanesi
Onikisubat
Hüdayioğlu Eczanesi
Onikisubat
Osmanbey Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.