GÜNCELLEME - Karaman'da kereste deposunda çıkan yangın söndürüldü

Karaman'da kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir şirkete ait, içerisinde kereste bulunan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arasözler ile çeşitli kurumlardan su tankerleri geldi.

Yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken iş makinaları da depodaki malzemeleri dışarı çıkartıyor.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.