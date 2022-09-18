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GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü

18.09.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykapı köyü mevkisinde bulunan tarım arazilerindeki anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve yakın ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu yarım saat ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar anızın zarar gördüğü bildirildi.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürülmeye çalışılıyor

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