GÜNCELLEME - Kastamonu'da çıkan anız yangını söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaykapı köyü mevkisinde bulunan tarım arazilerindeki anızlarda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve yakın ilçelerden takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri havadan destek verdi.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolu yarım saat ulaşıma kapandı. Yaklaşık 5 saatlik bir çalışma sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 50 hektar anızın zarar gördüğü bildirildi.
YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ
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