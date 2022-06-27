GÜNCELLEME - Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

- İnebolu Çayı'nın üzerinde bulunan ve yayaların kullandığı iki demir köprü yıkıldı - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın debisi sağanağın ardından yükseldi, su, şehir merkezine yayılmaya başladı İNEBOLU'DAN DETAYLAR İLE BOZKURT İLÇESİNDE EZİNE ÇAYI'NIN TAŞ

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