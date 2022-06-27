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GÜNCELLEME - Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

27.06.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnebolu Çayı'nın üzerinde bulunan ve yayaların kullandığı iki demir köprü yıkıldı - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın debisi sağanağın ardından yükseldi, su, şehir merkezine yayılmaya başladı İNEBOLU'DAN DETAYLAR İLE BOZKURT İLÇESİNDE EZİNE ÇAYI'NIN TAŞMASI EKLENDİ

Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçelerinde sağanağın ardından taşan çaylar nedeniyle su baskınları oluştu.

İlçede gece saatlerinden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle İnebolu Çayı taştı. Taşan çay, çevredeki kameriyelere, dinlenme alanlarına ve Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı'na zarar verdi.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı evlerin alt katları su altında kaldı. Belediye hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşların dükkanlarını açmamaları ve çay kenarına yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Kastamonu-İnebolu kara yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye ulaşım, Abana üzerinden sağlanıyor.

İnebolu Çayı'nın üzerinde Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı mevkisi ile terminal mevkilerinde bulunan ve yayaların kullandığı demir köprüler de yıkıldı. Köprünün yıkılma anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İlçede elektrik kesintisi de yaşanıyor.

- Bozkurt'ta Ezine Çayı taştı

Geçen yıl 11 Ağustos'ta sel yaşanan Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın sağanağın ardından debisi yükseldi. Su, şehir merkezine yayılmaya başladı.

Ezine Çayı üzerinde bulunan menfez köprüler zarar gördü. Polis ve belediye ekipleri, vatandaşlara çay kenarına yaklaşmamaları ve yüksek yerlere çıkmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Belediye ve DSİ ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

- İnebolu Çayı'nın üzerinde bulunan ve yayaların kullandığı iki demir köprü yıkıldı - Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nın debisi sağanağın ardından yükseldi, su, şehir merkezine yayılmaya başladı İNEBOLU'DAN DETAYLAR İLE BOZKURT İLÇESİNDE EZİNE ÇAYI'NIN TAŞ

Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

Kastamonu'da sağanak nedeniyle taşan çaylar su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

İnebolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

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