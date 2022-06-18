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GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

18.06.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'ta 16 Haziran'da kaybolduğu ihbarı yapılan Murat Göçmen'i (31) arama çalışmaları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma Arama Kurtarma ve İz Takip Köpek Timi, İl Jandarma, Adana Sualtı, Konya Sualtı, Türkuaz Doğa Sporları, İHH arama kurtarma, Kayseri ve Aksaray'dan gelen AFAD ekipleri ile UMKE çalışanlarından oluşan 107 personelle yürütüldü.

Ekipler, Göçmen'in cesedini, akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında Ebiç Mahallesi yakınındaki hidroelektrik santrali mazgallarına takılı buldu.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Murat Göçmen'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşların durumu jandarmaya bildirmesi üzerine, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişinin cesedi bulundu

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