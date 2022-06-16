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GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

16.06.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Kızılırmak'ta kaybolan kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmasına ara verildi.

Yemliha Mahallesi'nden geçen Kızılırmak'a giren Mehmet Göçmen'in (31), bir süre sonra gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verdi.

GÜNCELLEME - Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

- ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMESİ EKLENDİ

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Kayseri'de Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

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