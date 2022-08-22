GÜNCELLEME - Kilis'te anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili şüpheli adliyeye sevk edildi

Otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

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