GÜNCELLEME - Kilis'te atık kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

KİLİS (AA) - Kilis'te bir atık kağıt deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.