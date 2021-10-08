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  4. GÜNCELLEME - Kilis'te atık kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Kilis'te atık kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

08.10.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'te bir atık kağıt deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Şehitler Mahallesi'ndeki atık kağıt toplama deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu yangın kontrol atına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca bölgede bulunan otellerin çalışanları da pencerelerden su sıkarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

GÜNCELLEME - Kilis'te atık kağıt deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın

Kilis'te atık kağıt toplama deposunda yangın
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yangın Kilis

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