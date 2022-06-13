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GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti

13.06.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan 7 üniversite öğrencisinden 1'i hayatını kaybetti.

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi 7 arkadaş, Kumcağız'da serinlemek için denize girdi.

Gençlerin dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları 6 kişiyi sudan çıkardı.

Kaybolan Mustafa B'nin (22) bulunması için KOSKEM ve jandarma ekipleri ile balıkçı tekneleri tarafından arama çalışması yürütüldü.

Yaklaşık yarım saat sonra sudan çıkarılan gence sağlık ekiplerince suni teneffüs ve kalp masajı yapıldı.

Kandıra Devlet Hastanesine kaldırılan gençlerden Mustafa B, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaştan 1'i hayatını kaybetti

BİR KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren 7 arkadaş hastaneye kaldırıldı

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