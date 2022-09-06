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GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşım açıldı

06.09.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsüyle çarpışarak devrilen tır nedeniyle trafiğe kapanan D-100 kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Ankara istikametinde seyreden C.Y. idaresindeki 04 AAK 259 plakalı konteyner yüklü tır, D-100 kara yolu Barış Mahallesi mevkisinde, D.Y'nin kullandığı 41 P 9842 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen tır, kara yolunun Ankara yönünde ulaşımı kapattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Minibüste yaralanan sürücü ile 4 yolcu, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç konvoyu oluştu, sürücüler başka güzergahlara yönlendirildi.

Karayolları ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu tır bulunduğu yerden kaldırıldı, yol da trafiğe açıldı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de devrilen tır nedeniyle kapanan D-100 kara yolu ulaşım açıldı

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI EKLENDİ

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolundaki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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