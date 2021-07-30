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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

30.07.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir kişinin otomobiliyle seyir halindeyken başından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

D-100 kara yolunda otomobiliyle seyreden Ahmet Seçgin'in (31), 28 Temmuz'da başka bir araçtan açılan ateş sonucu ölmesine ilişkin gözaltına alınan A.Ç, A.S, N.Ç. ve B.F'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve N.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, A.Ç. ve N.Ç'nin ateş açılan araçta bulunduğu, B.F'nin de şüphelilerin yakalandığı dairenin sahibi olduğu belirtildi. Maktulün arkadaşı A.S'nin ise silahlı saldırı öncesi Seçgin ile beraber olduğu öğrenildi.

- Olay

D-100 kara yolunda 41 DS 661 plakalı otomobiliyle İzmit yönünde seyreden Ahmet Seçgin (31), 28 Temmuz'da İbrikdere mevkisinde aynı yöne giden başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından vurulmuş, sürücünün yaralanmasıyla kontrolden çıkan otomobil 50 metre sürüklenmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Seçgin'in yaşamını yitirdiğini belirlenmişti.

Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, cinayette kullanıldığı belirtilen silah da ele geçirilmişti.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücünün ölmesine ilişkin 4 zanlı adliyede

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü

Kocaeli'de seyir halindeyken başından silahla vurulan sürücü öldü
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli silahlı saldırı

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

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