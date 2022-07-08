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GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

08.07.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5'i çocuk 15 kişi yaralandı.

Hilal D. (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil, Recep A. (40) idaresindeki 06 BT 6389 plakalı otomobil ile Ankara-Konya kara yolu Ak Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada, sürücülerle her iki araçtaki M.Z. (21), N.Ö. (7), Y.D. (7), S.D. (38), F.D. (21), N.D. (41), M.E.D. (4), F.C.A. (23), B.A. (24), S.L.Ç. (6), H.Y. (29), A.D. (7) ve İ.W. (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar, Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralılardan 6'sı Konya'daki hastanelere sevk edilirken 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GÜNCELLEME - Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

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