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GÜNCELLEME - Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

22.06.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Toparlar Mahallesi Şelale mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye helikopter, uçak, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, bölgeye giderek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanda soğutma çalışmalarına başladı.

Bu arada, Muğla'nın bir diğer ilçesi Marmaris'te dün başlayan orman yangını devam ediyor.

GÜNCELLEME - Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

- Yangının başladığı piknik alanında, jandarma ve polis ekipleri inceleme yaptı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altına alındı

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