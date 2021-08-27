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GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

27.08.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile işçileri taşıyan midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alaşehir'den Salihli yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 BUF 96 plakalı otomobil, Kabazlı mevkisinde karşı şeride geçerek işçileri taşıyan 45 J 4756 plakalı yolcu midibüsü ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını belirledi.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

- Yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı

Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa

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