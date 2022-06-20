GÜNCELLEME - Manisa'da su hattı kazı çalışmasında göçük meydana geldi

Ekiplerin yaptığı çalışmada Mehmet Gezici, (33) yaralı olarak göçük altından çıkarılarak Akhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gezici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Göçük altında kalan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı, biri hastaneye kaldırıldı, diğerini arama çalışması sürüyor ÖLÜ VE YARALI BİLGİSİ İLE DETAY EKLENDİ

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