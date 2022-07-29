YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

29.07.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Yangın nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Uygulama Oteli tahliye edildi. Yangın otele zarar verdi ve yangında bölgedeki birçok otomobil zarar gördü.

Bölgede inceleme yapan Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının kontrol altına alındığını, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını söyledi.

Tavlı, yangının hasara neden olduğunu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

​​​​​​​

GÜNCELLEME - Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:25
Sabah
06:02
Öğle
13:18
İkindi
17:07
Akşam
20:25
Yatsı
21:54
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.