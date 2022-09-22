GÜNCELLEME - Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı

Havadan da 14 uçak, 35 helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınına sebep olduğu iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.

Yalancıboğaz mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 714 personel, 83 arazöz ve 5 iş makinesinin yanı sıra çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), belediyelere ait itfaiye araçları, su tankerleri ile karadan müdahale gece boyunca devam etmişti.

- Muğla Valisi Orhan Tavlı: - "Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı" VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

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