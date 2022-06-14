GÜNCELLEME - Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

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