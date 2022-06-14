GÜNCELLEME - Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine finansal destekte bulundukları iddiasıyla 42 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgütle bağlantılı yapılarda görev aldıkları, örgüte ve hükümlülere finansal destekte bulundukları, hücre tipi yapılanmalarda yöneticilik yaptıkları ve örgütün çözülmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürüttükleri iddia edilen 44 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari, Şanlıurfa ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 zanlı yakalandı.
Adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.
Polis, adresinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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