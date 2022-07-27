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GÜNCELLEME - Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı

27.07.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, organizatörlerin Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri göçmenleri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 15 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin, Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak'taki adreslere şafak vakti eş zamanlı "Umut Tacirleri" adı verilen operasyon düzenlendi.

Mersin'de 200 polisin katıldığı dron destekli operasyonda adreslere baskın yapıldı.

Ekiplerin 7 ilde 10 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyon kapsamında adreslerdeki aramalar devam ediyor.

GÜNCELLEME - Mersin merkezli göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu"nda 10 gözaltı

GÖZALTI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik "Umut Tacirleri Operasyonu" başlatıldı

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Anahtar Kelimeler:
antalya Mersin İstanbul İzmir göçmen kaçakçılığı şafak operasyonu

Mersin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:36
Öğle
12:53
İkindi
16:42
Akşam
20:00
Yatsı
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