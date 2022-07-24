GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ekiplerin müdahalesini çalışmalarını takip etti.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLARI EKLENDİ

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