GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu NGS'nin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ekiplerin müdahalesini çalışmalarını takip etti.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLARI EKLENDİ
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz