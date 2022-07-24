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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

24.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLARI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatında çalışan işçilerin konakladığı Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan tesisin arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu NGS'nin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da ekiplerin müdahalesini çalışmalarını takip etti.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAYLARI EKLENDİ

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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