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GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

09.09.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

Mersin'de orman yangını çıktı

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Anahtar Kelimeler:
yangın Mersin orman

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