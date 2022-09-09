GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 10 arazöz ve 50 orman personeliyle itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
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