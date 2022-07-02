YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

GÜNCELLEME - Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

02.07.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu, Mut-Karaman kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet Topal ile kamyondaki Abdülselam Dündar, Bahattin Dündar ve Abdülgafur Acar hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin nakliye firmasının çalışanları olduğu öğrenildi.

İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga konuldu.

Şarampole devrilen kamyon da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin ev eşyası

Mersin Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Kontrolü elden bırakmayın! Her şey bir anda dağılabilir

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik...

Birini bile yaşıyorsanız doktora koşun: Ağrı, zorlanma, sertlik...

Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm

Saç dökülmesine karşı tek malzemeyle etkili çözüm

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.