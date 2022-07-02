GÜNCELLEME - Mersin'de ev eşyası taşıyan kamyon devrildi, 4 kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu, Mut-Karaman kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Mehmet Topal ile kamyondaki Abdülselam Dündar, Bahattin Dündar ve Abdülgafur Acar hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin nakliye firmasının çalışanları olduğu öğrenildi.
İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga konuldu.
Şarampole devrilen kamyon da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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