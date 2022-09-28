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GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

28.09.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

Operasyonda B.G. ve bazı belediye çalışanlarının da arasında olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 4 tabanca, pompalı tüfek, avcı bıçağı, örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

- Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve bazı belediye çalışanları gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı

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polis Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi operasyon

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