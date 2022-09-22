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GÜNCELLEME - Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

22.09.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan yandı.

Kızılyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede yaşayan vatandaşların da traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve kovalarla yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü.

GÜNCELLEME - Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

- Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Muğla Ula orman yangını

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