GÜNCELLEME - Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yerleşim yerlerine yakın noktadaki alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda arazöz ile yangın söndürme işçisi yönlendirildi.

- Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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